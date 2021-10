«Le peuple Loup» mythes et merveilles

De Tomm Moore, Ross Stewart, 103 mn.

Un dessin animé à l’ancienne, graphiquement magnifique, plein de mythes et merveilles, porteur d’un propos aux résonances actuelles dans un contexte magique et inquiétant. L’histoire de la rencontre entre deux fillettes rebelles de cultures opposées qui vont se lier d’amitié mais aussi la problématique de la nature tour à tour bienveillante, sacrée, terrifiante. Dernier volet, avec Brendan et le secret de Kells et Le Chant de la mer, d’un triptyque sur le folklore irlandais mais aussi sur les liens entre l’homme et son environnement, Le peuple loup est le troisième film du talentueux Tomm Moore, secondé ici par l’animateur Ross Stewart.