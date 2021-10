Marche blanche: «Les victimes sont encore véritablement laissées pour compte», selon l’avocat de Laetitia

Selon Georges-Henri Beauthier, avocat de Laetitia, victime de Marc Dutroux, la marche blanche, qui a eu lieu il y a 25 ans et rassemblé 300.000 personnes, réclamait plus de place pour les victimes dans le processus juridique. Pour lui, les changements ne sont pas suffisants : « Le combat doit continuer. »

Cette marche blanche a été un événement historique. Georges-Henri Beauthier évoque la dignité dont les parents ont fait preuve à l’époque : « Sans les parents, cela aurait été un carnage. » Selon lui, « leur discours n’est pas et n’a pas été un discours de haine. C’est un discours de volonté de changer les choses, pour que cela n’arrive plus ».

Mobilisation des foules

Il y a 25 ans, plus de 300.000 personnes défilaient à Bruxelles pour réclamer une justice plus efficace et apporter leur soutien aux familles de Julie, Mélissa, An, Eefje, Laetitia et Sabine, ainsi qu’à tous les enfants victimes de violences.