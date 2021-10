Daniel Hélin, fichu pingouin

Il avait disparu. Depuis son album Le crépuscule des idiots, en 2013, on n’avait plus entendu ses mots doux et drôles, tendres et un peu fous. Comme il le dit dans « Salut compagnon volant », dédié à son papa Richard décédé à l’âge de 93 ans juste avant le covid : « Ces sept ans sans plastique ne furent point que silences » :

« C’est vrai, je me suis tu pour me nourrir. J’ai arrêté de chanter, je me suis remis en question, en fait j’ai burnoutisé et suis allé voir une gentille psy. Elle m’a demandé ce que je voulais faire quand j’étais petit, et je lui ai répondu vétérinaire de dauphins. Et j’ai pleuré comme une madeleine. »