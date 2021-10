Serait-ce la fin du monde?

Après quasiment un an et demi d’interviews par Zoom et autres subterfuges technologiques, le premier artiste rencontré « en vrai » se trouve être pour moi Andrew Savage, chanteur, guitariste et principal auteur de Parquet Courts. Un Américain… voyageur. « Je suis retourné aux États-Unis juste après la dernière session d’enregistrement dans les studios Real World en Angleterre. Oui, oui, les studios de Peter Gabriel ! C’était le 10 mars, et New York a été confiné le 14. Je m’en souviens bien parce que le 13, c’est mon anniversaire. Je suis sorti dîner avec des amis, et ça a été le dernier soir où l’on a pu aller au restaurant. Tout ça pour dire que l’album a été achevé juste avant cette drôle de période que nous vivons depuis ! »