La luxuriance de la nature, c’est celle du trio De Beren Gieren

Il y a quelque temps, De Beren Gieren présentait des extraits de son dernier album, Less is endless, à Molenbeek, à l’invitation de son management, Aubergine. On connaissait ce trio, on avait déjà pu apprécier ses précédents albums, particulièrement Dug out skyscrapers, mais on a quand même été blousés par leurs nouveaux morceaux et, surtout, par leur interprétation sur scène. Car si la musique du trio fait appel à l’électronique, il n’y a pas de sample, de pré-enregistrement, tout est joué en direct, Fulco Ottervanger au piano avec ses gadgets, Lieven Van Pée à la contrebasse avec ses modulateurs, Simon Segers à la batterie, rien qu’avec ses baguettes.