Speranza Scappucci à propos d’«Eugène Onéguine»: «J’ai toujours su que je dirigerais cet opéra un jour»

C’est avec le même enthousiasme et la même passion qui l’anime depuis toujours que Speranza Scappucci nous parle de l’opéra qu’elle dirigera dans sa maison liégeoise en cette fin octobre : Eugène Onéguine de Tchaïkovski. Un premier opéra en russe pour elle, et une étape de plus dans la remarquable carrière du maestro, directrice musicale de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège depuis la saison 2017-18. « C’est une musique magnifique, très romantique.