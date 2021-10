Anthony Botelberge nouveau président de Fevia

Anthony Botelberge, qui officie en tant que directeur de Frigilunch (PME) et président de BReMA, la fédération sectorielle des plats préparés en Belgique, est impliqué dans le fonctionnement de Fevia depuis des années. En assurant la présidence de Fevia, il souhaite collaborer au déploiement de la toute nouvelle "roadmap de développement durable" de l'industrie alimentaire belge.

"En tant qu'industrie alimentaire belge, nous offrons quotidiennement de délicieux aliments et boissons et nous avons continué à le faire pendant la crise du coronavirus ou plus récemment à la suite des inondations (...) Durant mon mandat à la présidence de Fevia, je souhaite également être ambassadeur de notre marque promotionnelle 'Food.be - Small country. Great food', a-t-il commenté.