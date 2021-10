Cinq supporters brugeois interpellés pour l’agression d’un fan de Manchester City

Selon les premiers éléments de l’enquête, le sexagénaire originaire de Ninove s’est fait dérober son écharpe de Manchester alors qu’il se trouvait au magasin de la station-service. Lorsqu’il a voulu la récupérer à l’extérieur, une bagarre impliquant plusieurs suspects a éclaté.

Les secours sont arrivés sur place et ont transporté l’homme à l’hôpital. Les cinq supporters brugeois ont été interpellés dans la nuit à la demande du parquet.

Le Club de Bruges a pris connaissance des faits « avec effroi ». « Nous condamnons toute violence, à l’intérieur comme à l’extérieur du stade. Nos pensées vont vers la famille et les amis de ce supporter de Manchester City », ont réagi les champions de Belgique.

La formation anglaise s’est de son côté dit « choquée et attristée ». « Nous sommes en contact avec le Club de Bruges ainsi que les services de police belges et mancuniens pour rassembler davantage d’informations. Nos meilleurs sentiments accompagnent le supporter et ses proches. »