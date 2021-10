Un supporter belge de Manchester City violemment agressé et laissé pour mort par des fans de Bruges

« Mon père a été lâchement attaqué pour son écharpe lors d’un arrêt à Drongen. Nous espérons que les auteurs seront retrouvés et punis. Nous étions partout en Angleterre et dans le reste de l’Europe, jamais d’agressivité. Nous venons en Belgique une fois et vous êtes laissé pour mort. Continue à te battre papa », peut-on lire sur cette publication.