L’éruption volcanique à La Palma, une tragédie qui fascine le tourisme de catastrophe

Jonás Pérez, 44 ans, manœuvre son minibus sur les routes sinueuses de La Palma, et plus il avance, plus le monde qui s’offre à ses yeux derrière son pare-brise ressemble à un film catastrophe. Des policiers se tiennent devant les barrages routiers, l’air est gris. Jonás nous fait signe de regarder par la fenêtre. A cinq kilomètres de là, une gigantesque colonne de fumée s’échappe d’une montagne. Malgré la distance, elle a des allures particulièrement menaçantes. « Cette montagne », explique Jonás, « n’était pas encore là il y a quinze jours. »