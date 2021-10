Environ 300.000 Belges de moins de 65 ans sont "femme ou homme au foyer" (étude)

L'analyse, qui s'appuie principalement sur les données de l'Enquête sur les forces de travail réalisée par Statbel, s'est concentrée sur les moins de 65 ans, notamment dans la perspective d'alimenter le débat sur le taux d'emploi des 20-64 ans.

Le nombre de femmes et hommes dans cette catégorie de la population à être au foyer a considérablement baissé depuis 1986, passant d'un peu plus de 1.000.000 à un peu moins de 300.000 en 2020, note l'IDD. En pourcentage de la population correspondante, on est passé d'un peu moins de 18% à l'époque à un peu plus de 4% l'an dernier.