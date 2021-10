L’étrange «Fruit Tree» de Lara Barsacq

Après Lost in Ballets russes et IDA don’t cry me love, Lara Barsacq poursuit son exploration de l’univers des Ballets russes du début du XXe siècle. Elle se tourne cette fois vers Bronislava Nijinska, sœur du génial danseur Vaslav Nijinski, mais aussi et surtout chorégraphe qui signa notamment la création de Noces sur une partition d’Igor Stravinsky.

Tandis que le public s’installe, une musique apaisante et répétitive est jouée en direct par les quatre interprètes (trois femmes, un homme), avant que l’une accueille le public et explique en quelques mots la raison de la présence de deux photos sur le plateau : un portrait de Bronislava Nijinska, dont la main, dans une étrange position, inspire plusieurs séquences du spectacle, et une scène de Noces, au cœur du propos de cette soirée.