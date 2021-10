Le championnat du monde de padel va faire escale à Bruxelles en mai 2022

Le Brussels Padel Open se tiendra du 1er au 8 mai 2022 et sera l’étape belge du championnat du monde de padel. L’organisation de l’événement, aussi bien pour 2022 que 2023, a été attribuée à Vincent Laureyssens (CEO de la World Padel Agency et Président du comité d’organisation du World Padel Tour en Belgique depuis 2019) et Nicolas Lhoist (CEO Recreation & Leisure Invest / People First / Tero / Knokke Out).

Après le succès du VdH Knokke Padel Exibition du World Padel Tour 2021 l’été dernier avec plus de 16.000 personnes et les 10.049 tickets à l’exhibition en 2019 à Bruxelles, les amateurs de padel pourront admirer le talent du gratin mondial, hommes et femmes, dans le bâtiment « Gare Maritime » sur le site de Tour & Taxis en mai 2022. Ce tournoi sera l’une des étapes officielles du World Padel Tour, seul championnat du monde reconnu par la Fédération Internationale de Padel, sous l’œil de la porte-parole officielle Sabine Appelmans.