Excès de vitesse: fin de la marge de tolérance pour des radars tronçons sur les autoroutes belges

Les radars tronçons de sept autoroutes de Belgique flasheront 24h/24 et 7 jours sur 7.

Un projet pilote a été lancé mercredi sur 7 autoroutes en Belgique : les radars tronçons qui y sont installés flasheront les contrevenants aux limitations de vitesse 24h/24 et 7 jours sur 7, a annoncé le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), en compagnie de la ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue (MR). Toute personne roulant à 129 km/h ou plus, compte tenu de la marge d’erreur technique du radar, se verra infliger une amende. Il n’y aura plus de marge de tolérance.

En collaboration avec la police de la route, le département de la Justice a démarré cinq projets pilotes en Wallonie et deux en Flandre.