Le rachat de Newcastle fait une première victime: l’entraîneur Steve Bruce prend la porte

Steve Bruce n’est plus l’entraîneur de Newcastle, a annoncé le club anglais mercredi. Les Magpies, récemment repris par un fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, et le technicien se sont séparés d’un « commun accord ». Graeme Jones, ancien assistant de Roberto Martinez chez les Diables rouges entre 2016 et 2018, a été nommé T1 ad interim.