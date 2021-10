Des policiers ont bloqué plusieurs carrefours de Bruxelles (photos)

Environ 350 agents de police ont manifesté leur mécontentement ce mercredi à Bruxelles, en répondant à l’appel du Police Unifying Movement (PUM), un groupe de pression fédéré à partir de Facebook et se présentant comme évoluant en dehors de l’affluence des syndicats liés à la fonction – sa légitimité étant par ailleurs elle-même remise en cause par les principaux syndicats de police.

Dans le viseur du mouvement : l’incertitude autour de la pension (et de l’avenir de la Napap, le régime de « non-activité préalable à la pension » pour les policiers en fin de carrière), les niveaux barémiques jugés trop bas et non revalorisés depuis la réforme des polices, ainsi que des inquiétudes liées au nouveau budget fédéral, faisant craindre des mesures d’économie visant l’institution policière. Des enjeux face auxquels les syndicats ne seraient pas assez combatifs, selon Steven Vanhacht, policier en région liégeoise, par ailleurs présenté par ses pairs comme le responsable de l’action. « Les syndicats font leurs cahiers de revendications sans nous demander notre avis, ils discutent avec le gouvernement de notre avenir sans que l’on ait un retour sur l’information, » déclarait-il durant l’action.