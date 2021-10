Coronavirus - Les syndicats mécontents des éventuelles sanctions du personnel de santé opposé au vaccin

Les syndicats s'étaient déjà opposés aux propositions patronales de licenciement au sein du CNT. Et encore une fois, ils ne sont pas satisfaits du "message de menace". "Il est très choquant que des sanctions soient imposées tout de suite", déclare Mark Selleslach, secrétaire national du syndicat chrétien (ACV Puls-CNE). "Certainement à un moment où le secteur hospitalier est encore à bout de souffle. Le message 'Nous allons simplement vous jeter dehors' est donc très inapproprié". Pour la CNE, "une telle mesure n'est pas du tout justifiée. Elle provoquerait la guerre civile dans les institutions et services", a-t-elle ajouté dans un communiqué mercredi.

Selon le schéma proposé par les employeurs, il est question d'abord d'une période transitoire de deux à trois mois, une fois l'obligation vaccinale inscrite dans la législation, durant laquelle le personnel non vacciné pourrait recourir à des tests. Ensuite, pour ceux qui refuseraient toujours le vaccin, il y aurait suspension de la collaboration sans rémunération ni salaire, durant une période qui pourrait aller jusqu'à six mois. À l'issue de ce délai, on passerait à une sanction plus lourde encore. "Il pourrait s'agir d'un motif pour une rupture du contrat", estiment les représentants des employeurs au Conseil national du travail.