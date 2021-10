Les actionnaires de FNG rejettent la rémunération du CEO Paul Lembrechts, qui démissionne

Le rejet de la politique de rémunération représente "un grave problème", a réagi Paul Lembrechts. "C'est ma responsabilité d'en tirer les conclusions", a-t-il ajouté, estimant que le vote trahissait un manque de confiance de la part des actionnaires et qu'il n'avait d'autre choix que de présenter sa démission. Paul Lembrechts occupera encore ses fonctions pendant un mois.

Pour le reste, l'avenir du groupe semble très incertain. Après la faillite de Brantano et d'autres activités, il ne reste plus que la boutique en ligne de vêtements suédoise Ellos, seule rescapée de l'empire FNG. Plusieurs accusations pèsent encore sur le groupe de mode et une enquête pour fraude est également en cours.

La cotation en bourse est toujours suspendue, et on ignore quand les échanges reprendront.