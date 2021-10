European Open: Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au 1er tour du double malgré deux balles de match

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au 1er tour du double de l’European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d’Anvers, disputé sur surface dure, mercredi après-midi à la Lotto Arena.

Têtes de série N.4, Vliegen, 29e mondial en double, et Gillé, qui le suit d’une place au classement, se sont inclinés 5-7, 6-4 et 11/9 dans le super tie-break face à l’Argentin Federico Delbonis, 175e mondial en double, et l’Esagnol David Vega Hernandez, 96e mondial en double, après avoir gaspillé deux balles de match. La rencontre a duré 1 heure et 34 minutes.