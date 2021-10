Uccle: une grande villa d’exception à 2,4 millions d’euros (photos)

Cette grande villa du début des années 2000 profite d’une situation privilégiée. Elle se trouve en effet à Uccle, à deux pas de toutes les facilités mais dans un environnement particulièrement vert et calme. Son intérieur de près de 500 m2 se caractérise par une belle luminosité et des espaces de vie généreux. Il offre en effet de grandes réceptions, 5 chambres avec leurs salles d’eau et un rez-de-chaussée qui se prête facilement à l’installation d’un studio ou d’une activité professionnelle. L’ensemble est en bon état et vient de subir un rafraîchissement intégral.

Situation

Cette grande villa est implantée à Uccle, au fond d’une impasse et en face d’une zone Natura 2000 boisée. Son environnement est à la fois résidentiel, vert et calme. On trouve pourtant quelques commerces et services à deux minutes à pied et il suffit de moins de cinq minutes en voiture pour rejoindre la zone de Fort Jaco qui rassemble de nombreuses facilités. C’est notamment là que sont situés les arrêts de tram les plus proches, mais l’on trouve aussi des arrêts de bus à deux minutes de marche de la maison. Les environs de la villa sont également bien pourvus en écoles et zones de loisir.

Etat général

La construction de la villa date du début des années 2000. Elle a été conçue avec une bonne isolation et présente une PEB de D. On retrouve à tous les étages un système de chauffage au sol alimenté par une chaudière au gaz de ville. La villa est agrémentée de beaux matériaux, comme du marbre dans la salle de bain parentale, et elle possède de nombreux rangements et meubles sur-mesure. Elle est aussi équipée d’un système d’alarme, d’un vidéophone, et son intérieur vient d’être intégralement rafraîchi. On peut toutefois encore prévoir quelques modernisations au niveau de la cuisine et des salles d’eau, qui sont fonctionnelles mais pas toutes récentes.

Disposition

L’entrée de la villa est située au niveau du jardin, en hauteur par rapport à la rue. Elle débouche sur un grand hall illuminé par une verrière. On retrouve à ce niveau un vestiaire avec WC et des réceptions modulables grâce à des portes coulissantes. L’espace dispose d’une belle hauteur de plafond, est orienté majoritairement vers le jardin et se compose d’un coin TV, un salon avec feu ouvert et une salle à manger. Le séjour communique directement avec la cuisine, qui est complétée par une arrière-cuisine et une buanderie. A l’étage, on retrouve un bureau, trois chambres avec leurs salles d’eau et une suite parentale avec dressing, chambre et salle de bain. Le rez-de-chaussée en contrebas des pièces de vie accueille le garage et des caves, mais aussi une chambre avec salle d’eau et une vaste pièce avec accès direct vers l’extérieur. Celle-ci peut servir pour une activité professionnelle ou pour l’aménagement d’un studio.

Prix

La villa est affichée à 2.390.000 euros. Sa construction est assez récente, ses peintures viennent d’être rafraîchies et son état global est très bon, même si des améliorations restent possibles. La villa permet d’héberger facilement une activité professionnelle ou un studio indépendant au rez-de-chaussée.

Adresse : Uccle

Surface habitable : 480 m2

Chambres : 5

Salles d’eau : 5

WC : 7

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 11,6 ares)

Etat : habitable

Garage : oui

PEB : D