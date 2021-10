Quinze nouvelles villes wallonnes vont être raccordées à la fibre

En Wallonie comme en Flandre, Proximus s’est associé à différents partenaires pour aller plus vite et ce à travers des joint-ventures 50/50. L’opérateur se réserve les zones les plus densément peuplées et laisse les zones moyennement peuplées à ces co-entreprises. En Wallonie, il s’agit d’Unifiber, une co-entreprise créée en juillet dernier avec Eurofiber, un bâtisseur et un opérateur de réseau qui possède 38.000 km de fibre en Belgique, France, Pays-Bas et Allemagne. Unifiber compte, à elle seule, connecter 500.000 foyers wallons d’ici 2028 pour un budget d’investissement de 800 millions d’euros.

Quel est le plan de déploiement ? Après Charleroi, Liège, Namur et Mons, où déjà plus de 100.000 foyers et entreprises ont été connectés, Proximus annonce aujourd’hui onze nouvelles villes. Dans quatre d’entre elles, le déploiement a en réalité déjà commencé : La Louvière, Chapelle-lez-Herlaimont, Seraing et Soignies. Les sept autres sont Boussu, Colfontaine, Frameries, Ath, Nivelles, Braine-le-Comte et Tubize. De son côté, Unifiber a aussi détaillé ses ambitions. En plus des communes de Waterloo (commune test), Morlanwelz et Saint-Ghislain qui avaient déjà été annoncées, quatre autres viennent se rajouter : Jodoigne, Huy, La Hulpe et Jemeppe-sur-Sambre.