Dutroux: De Croo rend hommage aux parents des victimes (vidéo)

La Belgique a marqué mercredi le 25e anniversaire de la gigantesque manifestation organisée en soutien aux victimes de Marc Dutroux, quand l’opinion belge avait découvert avec effroi les crimes pédophiles de ce récidiviste et les défaillances des services d’enquête pour les prévenir.

Le 20 octobre 1996, une « Marche blanche » avait réuni à Bruxelles plus de 300.000 personnes venues de tout le pays, dans un impressionnant cortège silencieux où ballons et roses blanches remplaçaient slogans et banderoles.