D3 anglaise: le but gag inscrit par Ryan Broom sur un terrain inondé (vidéo)

Plymouth Argyle et Bolton disputaient un match de championnat de League One (division 3 anglaise) sous la drache ce mardi soir. Il pleuvait tellement que le terrain était gorgé d’eau et à la limite du praticable. En toute fin de match, l’un des joueurs de Bolton perd le ballon au profit de Danny Mayor de Plymouth. Ce dernier part en contre, évite le gardien qui sortait à sa rencontre et n’a plus qu’à envoyer le ballon dans le but vide. Seulement, le ballon s’arrête net et le joueur, pris dans son élan, part trop loin et ne peut pas tirer. L’un de des coéquipiers prend le relais mais est contré par un défenseur. Heureusement pour Plymouth, Ryan Broom avait bien suivi l’action et parvient à envoyer la balle au fond des filets.