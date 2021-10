La Maison du prieur reprend vie au Rouge-Cloître

Sa longiligne silhouette blanche se reflète dans les eaux de l’étang du Moulin, son voisin. Comme l’image un peu floue d’un glorieux passé lointain pour la Maison du prieur, endormie depuis 1992 sur le site du Rouge-Cloître.

Mais qui, après une longue restauration, s’apprête à rependre vie. « Vingt ans d’inoccupation, ça peut paraître court pour un bâtiment qui compte plus de six siècles d’histoire et qui est l’un des témoins les plus remarquables de notre patrimoine communal. Mais pour les Auderghemois, je peux vous assurer que ça a été long », résume le bourgmestre de la commune, Didier Gosuin (Défi), ravi de voir enfin renaître ce bijou patrimonial.