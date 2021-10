visapourlaflandre: Faire la une, ce sacré Graal

De la chute cruellement médiatisée de Bart De Pauw et Jan Fabre à l’intérêt dévorant pour Sammy Mahdi et un certain GLB : la Flandre nous expose les montagnes russes de la célébrité médiatique.

C’est une « une » terrible. Deux hommes sont assis sur un tabouret haut, ils regardent le lecteur droit dans les yeux, d’une main ils tirent sur le rebord de la chemise blanche qui dépasse de leur costume si bien ajusté. Sont-ils séduisants ? Question de goût, mais ce qui est certain, c’est qu’ils dégagent une grande assurance, plus encore, de la puissance. Deux stars dans leur domaine, tombées de leur nirvana suite à des accusations publiques de multiples femmes pour harcèlement sexuel. Et voilà ce qui vaut soudain à Bart De Pauw ex-producteur de la VRT et Jan Fabre, chorégraphe que le monde nous envie(ait) d’apparaître dans ce montage de Humo avec des femmes sexy et en maillot de bain accrochées au bas de leur pantalon sous ce titre : « Qu’est-ce qui a inspiré Bart De Pauw et Jan Fabre ? La course à la gloire. Un ego qui gonfle vous rend sensible à la luxure et l’orgueil. ».