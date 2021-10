Les Fagnes: un réservoir d’eau et de biodiversité soigné aux petits oignons

Il n’a pas plu depuis un bon moment et pourtant l’eau est omniprésente. Dans le tapis de mousse qui souligne le pied des épicéas, sous les sphaignes des tourbières, dans les boulaies qui colonisent çà et là le paysage, dans les mares qui piquettent la Fagne verte et ouverte, dans le sol, noir et spongieux. Bienvenue sur le château d’eau de la Wallonie. Une éponge… C’est sur le plateau des Fagnes que naissent quatre des cours d’eau qui ont contribué à dévaster les vallées en contrebas : la Vesdre, la Hoëgne, la Helle et la Soor. Gonflées par les pluies exceptionnelles de juillet dernier, les deux dernières se déversant dans la Vesdre en amont d’Eupen ont contribué à rendre cette dernière folle furieuse. Et la Hoëgne rajoutant sa propre contribution à partir de Pepinster…