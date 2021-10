FA Cup: un pénalty finit sa course...directement dans la tête d’un steward

Yeovil Town s’est imposé contre Weymouth FC au quatrième tour qualificatif de la FA Cup. Le club du Somerset est sorti victorieux d’une séance de tirs au but marquée par de nombreux ratés. Les tireurs de Weymouth n’auront marqué qu’une fois, mais le prix du plus beau raté est à mettre sur le compte de Yeovil. L’un des tireurs a tiré de toutes ses forces, manqué le cadre mais atteint la tête du steward positionné derrière le but.