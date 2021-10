Spa-Francorchamps: le Raidillon doit être... ralenti

Jusqu’à présent, le circuit ardennais se retranchait derrière l’homologation obtenue pour la F1 en 2019. Même l’accident mortel d’Anthoine Hubert en F2 le 31 août de la même année n’avait pas ébranlé les certitudes des experts. Ainsi, le rapport concluait, quelques mois plus tard, que c’est la suite d’un enchaînement d’événements qui avait généré une séquence d’accident longue et complexe.

Voilà une information qui va agiter les réseaux sociaux. Alors que le circuit de Francorchamps vient d’entamer un chantier pour satisfaire aux exigences de la Fédération Internationale Motocycliste pour accueillir les 24 Heures Motos les 4 et 5 juin prochains, la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) a lancé une exigence d’un autre type : elle demande que le Raidillon soit modifié afin que la vitesse y soit inférieure de 10 %.

Depuis, les choses ont évolué tant des sorties de routes impressionnantes ont jalonné les courses les plus importantes. On se souvient, en particulier, du crash effroyable de quatre voitures après 22 minutes de courses aux 24 Heures en juillet de cette année.

Accumulation d’accidents

Le week-end du Grand Prix, on a eu droit à un amoncellement de monoplaces pilotées par des jeunes femmes au même endroit avant que Lando Norris n’explose sa McLaren sous la drache nationale.

C’est sans doute cette accumulation d’accidents, qui n’ont pas fait de victimes, qui a incité la FIA à imposer cette modification dans l’un des virages les plus célèbres au monde.

Voilà donc le circuit de Francorchamps dans l’obligation de répondre à de nouvelles normes alors que des engins de chantier ont commencé à tailler dans la colline pour répondre aux exigences de la FIM.

On espère pour le portefeuille du contribuable wallon que les exigences de la FIA et celles de la FIM ne seront pas incompatibles sans quoi on est parti pour une partie de ping-pong à quelques dizaines de milliers d’euros.

Courbes d’antan

On souhaite, surtout, qu’aucune des fédérations n’aseptise cette succession de courbes dans une très forte montée. Ce qui reviendrait à griffer la Joconde

À la réflexion, ce devrait être possible. La FIM demande un élargissement de la zone à l’extérieur tout en haut de la courbe. La FIA veut un ralentissement de la vitesse. Pour y parvenir, une seule recette : rendre au Raidillon ses courbes d’antan. Si l’on augmente l’angle du virage à gauche au pied de la colline puis l’angle de la courbe à droite dans la montée, on devrait facilement y parvenir.

Pas besoin de faire appel à un architecte-designer international. Il suffit de demander à des pilotes expérimentés comme Marc Duez et Eric van de Poele, par exemple, pour savoir comment s’y prendre.