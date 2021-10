Le bitcoin franchit un nouveau plus haut historique

Ce mercredi, le bitcoin a culminé à 66.273 dollars (56.900 euros) en début d’après-midi, en hausse de plus de 50 % sur un mois et de plus de 450 % sur un an.

Le bitcoin profite depuis un mois du lancement du premier fonds indiciel (ETF) lié à son cours à la Bourse de New York, dont les échanges ont commencé mardi.