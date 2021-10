Météo: l’IRM émet deux alertes jaunes

Des rafales jusqu’à 100km/h

Le vent devrait se renforcer mercredi soir et durant la nuit et devenir de fort à très fort le long du littoral. « Des rafales de 70 à 90 km/h sont attendues sur la plupart des régions, et localement jusqu’à 100 km/h », averti l’IRM. De plus, l’Institut avertit sur la puissance du vent et de ses conséquences : « Attention, des coups de vent bien plus importants (>100 km/h) ne sont pas exclus, surtout lors d’un orage. Il faut dépasser les 90 km/h sur une zone étendue pour passer au niveau orange, ce qui ne sera pas le cas géographiquement parlant, mais des dégâts importants liés au vent sont donc bien à craindre localement. » Le vent continuera à être soutenu jeudi.

Marée de tempête sur l’Escaut

Une marée de tempête est prévue sur l’Escaut ce jeudi vers 17h avec des valeurs de +6,55 à +6,75, indique l’IRM. Par ailleurs, une marée haute est également prévue jeudi après-midi sur le reste du littoral. Elle devrait atteindre le seuil juste en dessous du niveau d’alerte même si l’IRM n’exclut pas qu’il soit atteint.