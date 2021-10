Militants condamnés: la CSC "préoccupée" de l'avenir des actions collectives

La cour d'appel de Liège a condamné mardi 17 militants et responsables de la FGTB pour une action de blocage du pont de Cheratte en octobre 2015 lors d'un mouvement de grève.

La CSC "prend acte" du jugement mais estime que "le droit de grève fait l'objet d'attaques de plus en plus fortes". Le syndicat prend l'exemple de procédures juridiques intentées par les employeurs dans le cadre d'actions spécifiques, ou du service minimum qui "ne cesse de s'étendre", comme à la SNCB et chez De Lijn.