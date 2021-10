Le bitcoin franchit un nouveau plus haut historique à plus de 66.000 dollars (2)

La cryptomonnaie, qui s'échangeait pour moins d'un dollar il y a 12 ans, culminait en cours de séance à 66.273 dollars vers 14H00 GMT (16H00 à Paris), en hausse de plus de 50% sur un mois et de plus de 450% sur un an.

Le bitcoin profite depuis un mois du lancement du premier fonds indiciel (ETF) lié à son cours à la Bourse de New York, dont les échanges ont commencé mardi: les investisseurs espèrent que de nouveaux fonds vont pouvoir se lancer sur le marché de la cryptomonnaie en utilisant ce nouveau produit financier régulé.