SC Charleroi: Loïc Bessilé est prêt à saisir sa chance

Alors que son profil était sur la table des dirigeants carolos depuis mi-juillet, c’est finalement fin août que Loïc Bessilé a quitté Bordeaux pour Charleroi. Formé à Toulouse depuis l’âge de 10 ans après avoir débuté le foot dans deux clubs de la région toulousaine, il avait rejoint Bordeaux à 19 ans. « C’est là que j’ai réellement découvert le monde pro même si j’y avais déjà un peu goûté à Toulouse », confie le défenseur central qui a compris qu’il entrait dans une autre dimension quand il a rejoint Toulouse, à dix ans. « J’ai toujours rêvé d’être footballeur et j’étais donc super content quand le TéFéCé est venu me chercher à dix ans. Je n’avais toutefois pas conscience de ce que rejoindre un club de L1 signifiait jusqu’à ce que j’y mette les pieds. Tout était alors plus strict, plus encadré. »