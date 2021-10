D1A: Olivier Dumont signe un nouveau contrat au Standard

Après Alexandro Calut, qui a signé mardi un nouveau contrat de deux ans, assorti de deux saisons supplémentaires en option, c’est la situation contractuelle d’Olivier Dumont que le Standard s’est attelé à régler en de début de semaine, officialisant mercredi matin l’information. Le médian visétois de 19 ans a lui aussi paraphé un nouveau bail chez les Rouches, pour son plus grand bonheur de cet enfant du club puisqu’il fréquente l’Académie depuis onze ans déjà et se rendait très régulièrement au stade de Sclessin, dès son plus jeune âge, en compagnie de son grand-père, abonné du Standard durant cinquante ans. Autant dire que la volonté première d’Olivier Dumont était de poursuivre sa carrière en bord de Meuse, même s’il a fait l’objet, ces dernières semaines, de plusieurs sollicitations.

En Belgique, Saint-Trond, Courtrai et La Gantoise étaient intéressés par les services de celui qui est international belge chez les U19, alors qu’en France, Lille n’était pas insensible à ses qualités. Physiques d’abord: le jeune médian est, de l’effectif professionnel, le joueur qui présente les données les meilleures en termes de VMA (vitesse maximale aérobie) et dans la capacité à enchaîner les courses à haute intensité, ayant compris que pour devenir un bon footballeur, il faut être un véritable athlète. Travailleur, sérieux, posé, bien entouré sur le plan familial et très apprécié par ses équipiers, Olivier Dumont avait disputé deux bribes de match cette saison sous la direction de Mbaye Leye, lors du match inaugural face à Genk (10 minutes) et au Beerschot (7), avant de ne plus jamais être repris dans les dix-huit. En cause, les négociations, très compliquées, relatives à la signature de son nouveau contrat. Pour le milieu de terrain liégeois, tout cela est désormais derrière et c’est donc une nouvelle page qui se tourne, avec l’objectif avoué d’apprendre à s’affirmer et à jouer des coudes pour se faire une place au soleil.