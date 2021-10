Jelle Van Damme: «Le football et le vestiaireme manquent, mais pas tout le cirque autour»

La faillite de Lokeren et le coronavirus ont privé Jelle Van Damme (38 ans) de la fin de carrière dont il avait rêvé. Le jeune retraité, auteur de plus de 500 matches en D1, aurait mérité d’autres adieux. Il n’en est pas moins heureux, aujourd’hui, dans sa nouvelle villa des beaux quartiers d’Hasselt. Il nous y a reçu durant deux longues heures, pour évoquer son présent et son futur mais également son passé. Il n’est pas fâché d’avoir quitté -provisoirement- le milieu mais c’est avec fierté qu’il jette un regard sur vingt années de professionnalisme qui l’ont vu passer par le Germinal Beerschot, l’Ajax, Southampton, Brême, Anderlecht, Wolverhampton, le Standard, Los Angeles, l’Antwerp et Lokeren.

Jelle Van Damme, cela fait déjà un an et demi que vous avez été contraint de raccrocher les crampons. Les journées ne vous paraissent-elles pas trop longues ?