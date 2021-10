Les sports collectifs proches des 100% de vaccinés

D’autres sports sont bien plus avancés dans le processus vaccinal que le tennis. À commencer par les sports collectifs car, comme le précise le sociologue du sport Patrick Mignon à France 24, « les tennismen sont des autoentrepreneurs, alors que les joueurs de football ou de basket appartiennent à une entreprise. Ils sont les employés d’une équipe ou d’un club. Il y a donc une différence majeure : l’existence d’un cadre capable de contraindre la parole des sportifs ».

Ainsi, en football, la plupart des équipes, en Belgique comme ailleurs, ont incité leurs joueurs à se faire vacciner, même si certains refusent toujours. Aux États-Unis, 93 % des joueurs de la NFL et 96 % des basketteurs de la NBA sont déjà passés par la case « vaccin », les résistants se retrouvant dos au mur, à l’image de Kyrie Irving, confronté aux restrictions spécifiques imposées par l’Etat de New York, qui empêchent toute personne non-vaccinée d’entrer dans la salle des Nets et n’échappent pas aux joueurs.