Vaccin obligatoire à l’Open d’Australie: la polémique remonte au filet

Pro-vaccin, anti-vaccin : il n’y a pas de raison que la polémique mondiale liée au coronavirus ne touche pas aussi l’espace sportif. Ce qui est par contre plus étonnant, au niveau du tennis, ce sont les taux de vaccination extrêmement bas des joueurs et joueuses professionnels. Selon les derniers chiffres officiels, on ne dépasserait pas les 65 % de vaccinés ! Alors que les autres sports pros affichent des taux au-delà des 90 %. La décision du gouvernement australien de rendre le vaccin obligatoire, pour tous les entrants sur le territoire, relance la polémique, à trois mois de l’Open d’Australie. Et met la pression sur une icône anti-vaccin, comme Novak Djokovic, neuf fois lauréat à Melbourne…