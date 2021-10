Martelange : le conseil d’Etat annule une deuxième fois le plan communal d’aménagement du Fockeknapp

La commune voudrait construire dans ce vallon un lotissement de 120 maisons. Depuis des années, des riverains fustigent ce choix et les expropriations qu’ils jugent abusives. Le conseil d’Etat vient de nouveau d’annuler la décision du conseil communal de mai 2019 et l’arrêté ministériel du juillet 2019 approuvant le plan communal d’aménagement et d’expropriation. Un jugement sur la forme.

Et de deux ! En 2017, suite à un recours introduit par quinze riverains, le conseil d’Etat avait cassé la décision communale liée au plan communal d’aménagement pour le site Fockeknapp-Tannerie et les expropriations qui en découlaient. Mais en 2019, la commune avait réintroduit le dossier sans beaucoup de modifications et les riverains de la rue de l’Eglise, dont l’arrière des propriétés domine ce site vert de plusieurs dizaines d’hectares, avaient dans la foulée introduit un deuxième recours. Ils étaient moins nombreux non pas à cause d’une démotivation quelconque, mais tout simplement parce que chaque requérant doit verser 220 euros au conseil d’Etat. Cinq d’entre eux ont dès lors introduit ce second recours. Et ils viennent d’obtenir gain de cause.