L’Union belge pas favorable au Mondial tous les deux ans… ni au boycott

Porté par Arsène Wenger et le président de la FIFA Gianni Infantino, le projet de disputer une Coupe du monde tous les deux ans ne fait guère l’unanimité. Pour l’heure, on dénombre davantage de détracteurs que d’avis favorables. La preuve : plusieurs fédérations européennes – on parle d’une douzaine tout de même – seraient prêtes à quitter l’instance internationale si ce plan venait à être acté à partir de 2026. Si cette idée semble plaire aux plus petites nations/confédérations, ce n’est pas du tout le cas de l’UEFA et de la CONMEBOL (Amsud) qui ont déjà marqué leur stricte opposition à ce Mondial bisannuel, d’autant que ces associations devraient composer avec un manque à gagner considérable en raison de la réforme envisagée du calendrier.