Les lauréats des Academic Honoris Causa (4/4): Ahmadreza Djalali, encore et toujours menacé de mort en Iran

En ce mois d’avril 2016, Ahmadreza Djalali ne devait faire qu’un court séjour en Iran. Il était venu y assister à des séminaires, lui, le médecin devenu chercheur et professeur en médecine des catastrophes. Cinq ans plus tard, il n’a toujours pas quitté le pays. Arrêté, emprisonné et désormais condamné à mort pour espionnage, il attend une hypothétique libération dans l’enfer des prisons iraniennes.