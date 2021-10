Bourse de Bruxelles - AB InBev et UCB sont restées en soutien au BEL 20

Douze éléments de l'indice étaient teintés de vert alors qu'il gagnait finalement 0,49 pc à 4.221,06 points. KBC (79,92) et Ageas (41,44) valaient 1,01 et 0,66 pc de plus que mardi, Elia (107,40) s'appréciant de 1,32 pc. Aperam (48,72) et Galapagos (44,24) étaient en tête des baisses avec des reculs de 1,40 et 1,77 pc, arGEN-X (254,50) et Solvay (105,25) cédant 0,62 et 0,75 pc. Proximus (17,25) et Telenet (32,68) gagnaient 1,00 et 0,43 pc, Orange Belgium (19,60) cédant par ailleurs 0,41 pc tandis que Bpost (7,79) bondissait de 5,99 pc. WDP (38,34) ne gagnait plus que 0,05 pc, GBL (98,90) et Sofina (372,20) cédant 0,12 et 0,53 pc. Umicore (50,66) gagnait de justesse 0,12 pc.

Hors indice, Barco (18,82) devait chuter de 6,1 pc avant de confirmer une hausse de 1,9 pc. Euronav (9,36) et Exmar (4,36) étaient négatives de 2,4 et 1,3 pc, Ontex (8,84) reculant de 2 pc, Kinepolis (54,75) et Agfa-Gevaert (3,72) de 1,3 et 1,7 pc. Ekopak (17,58) regagnait 3,4 pc. Des subsides accordés par une fondation Bill Gates faisaient bondir Biotalys (6,40) de 7 pc, Celyad (4,34) progressant de 8,4 pc alors que Mithra (19,72) perdait 3,3 pc en compagnie de Nyxoah (19,30) et Oxurion (2,27), négatives de 4,7 et 2,1 pc.