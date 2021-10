Coronavirus: le casse-tête des écoles face au tracing

Dans mon école, les cas positifs ne cessent d’arriver. Trente pourcents de mes enseignants sont absents. Je ne compte même plus le nombre d’élèves. La situation devient explosive », s’inquiète Trajman Henri, directeur de l’école fondamental Saint Joseph-Saint Remi à Molenbeek. Discret au début de l’automne, le virus pointe à nouveau le bout de son nez. Ici et là, élèves et profs sont contraints de se mettre en quarantaine, qu’ils soient asymptomatiques ou non.