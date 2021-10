Tourisme: l’envie de soleil remonte en force

Ça ne fera pas plaisir à ceux qui espéraient que le monde d’après ne serait plus comme celui d’avant : les tendances de réservations de vacances et de voyages à l’étranger pour les vacances de Toussaint (du 1er au 7 novembre) sont revenues à la hauteur des réservations de 2019. « On espère, d’ici la fin de la semaine prochaine, même faire un petit peu plus », ajoute Sarah Saucin chez TUI Belgium, le plus gros tour-opérateur du pays. « Il y a quinze jours, on était au même niveau de réservations pour les destinations loisirs qu’au même moment en 2019 », confirme Maaike Andries chez Brussels Airlines. Chez le tour-opérateur Sunweb, on constate même que « pour la Wallonie, le nombre de réservations pour les vacances d’automne est jusqu’à 120 % plus élevé qu’en 2019, avant même le début de la pandémie. La Crète, Rhodes, Kos, Tenerife et Lanzarote sont les destinations les plus prisées pour cette première semaine de novembre.