La grande première de Dany Boon sur Netflix

Si vous voulez voir le nouveau film de Dany Boon, 8 rue de l’Humanité, une joyeuse comédie douce-amère et bienveillante sur le confinement, il faut se rendre sur la plateforme Netflix depuis ce mercredi 20 octobre. Une première pour le réalisateur le plus lucratif du cinéma français mais pas pour l’humoriste qui, en 2018, présentait déjà un de ses spectacles, Dany de Boon Des hauts-de-France, sur la plateforme. Pour en savoir plus sur cette collaboration, nous avons contacté Dany Boon, en train d’écrire son prochain film, le projet de son film Le palmier étant à nouveau repoussé.

Comment se vit une sortie Netflix par rapport à une sortie en salle ?