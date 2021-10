Faut-il relâcher les mesures pour les enfants et adolescents dans les écoles?

Faut-il, comme le suggère la ministre de l’Enfance Bénédicte Linard (Ecolo), « relâcher la pression insupportable sur les écoles, les enfants et les ados, que ce soit en matière de testing ou de quarantaine » ? « En fait, il faut bien comprendre ce qui se passe autour de Bruxelles où la couverture vaccinale n’est pas très bonne, le virus continue à circuler dans la population », répond le professeur Stéphane Moniotte, chef du département de pédiatrie aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles (UCLouvain). « Mais ça concerne essentiellement des adultes. Les enfants, eux, sont généralement peu symptomatiques et peu malades. Et ceux qui sont infectés le sont la plupart du temps par les adultes ».