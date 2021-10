Coupe du monde des clubs: la prochaine édition reportée «début 2022» et déplacée du Japon aux Émirats arabes unis

La Coupe du monde des clubs de football sera reportée au «début de l’année 2022» et déplacée aux Émirats arabes unis, a déclaré mercredi la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, après que le Japon a renoncé à organiser le tournoi en décembre en raison de la pandémie de coronavirus.

Et la FIFA a déclaré qu’Infantino avait fait part au Comité exécutif de «son intention de se rapprocher de la Coupe du Monde de la FIFA et, par conséquent, de partager sa présence entre Zurich (où est situé le siège de la FIFA), Doha et le reste du monde, afin de remplir ses fonctions présidentielles.»