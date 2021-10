Tessa Wullaert: «J’espère qu’on parlera plus des Red Flames que des Diables l’été prochain»

L’ambiance n’est pas la même. À Tubize, les feuilles mortes et le crachin accompagnent une quiétude toute relative, loin de l’excitation et des déceptions amenées par l’Euro et de la Nations League. Les Diables rouges ne sont jamais très loin, dessinés sur les portes du Martin’s Red, mais en ce jour d’octobre, ce sont les arbitres de notre championnat et les Red Flames qui ont pris possession du Centre national. Tessa Wullaert, maîtresse des lieux pour l’occasion, prépare entre deux interviews la réception du Kosovo ce jeudi à Louvain et le déplacement en Norvège mardi, qui comptent pour les qualifications pour le Mondial 2023. Avec toujours l’envie de tirer ses coéquipières vers le haut même si cela doit passer par une remise en question constante parfois difficile à accepter pour le reste du groupe.