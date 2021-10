Le chemin de croix législatif du tax shelter jeu vidéo

Le vote de la loi modifiée étendant le régime du tax shelter au secteur du jeu vidéo a de nouveau été reporté. Deux ans et demi après un premier vote, le secteur ne cache plus son désarroi.

C’est une douche froide de plus pour l’industrie belge du jeu vidéo. Le vote en commission des finances de la loi instaurant l’élargissement de l’incitant fiscal du tax shelter au secteur prévu ce mercredi a à nouveau été reporté. Suivant les recommandations du Conseil d’Etat, les parlementaires ont décidé de demander une approbation du dispositif à la Commission européenne avant de procéder au vote. Des parlementaires ont aussi demandé qu’on modifie à nouveau le texte pour y intégrer des points soulevés par les Communautés… Un report de plus dans un parcours législatif qui s’apparente de plus en plus à un chemin de croix.