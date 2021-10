Standard: Selim Amallah indisponible entre quatre et six semaines

Si le Standard a prévu de communiquer ce jeudi sur le sujet, il nous revient que les examens complémentaires passés par Selim Amallah ont révélé la présence d’une lésion. Plus précisément, l’ancien Mouscronnois souffrirait ni plus ni moins d’une déchirure de l’adducteur.

Si Kostas Laifis s’est entraîné en marge du groupe, mercredi, Selim Amallah n’a quant à lui participé à aucune des deux séances d’entraînement dispensées par Luka Elsner. On se souvient que l’international marocain n’était pas remonté sur la pelouse de Sclessin lors de la deuxième mi-temps, samedi face à Louvain, ayant ressenti, quatre minutes avant le repos, des douleurs au niveau de l’adducteur. Depuis, Selim Amallah a passé une batterie d’examens médicaux, de manière à connaître la nature exacte de sa blessure. S’il est vite apparu que le maître à jouer des Rouches ne pourrait pas tenir sa place samedi (16h30) au CS Bruges, le verdict devrait être beaucoup plus lourd.

Si le diagnostic est confirmé, la durée de son indisponibilité devrait être de quatre à six semaines, ce qui signifie qu’Amallah louperait, après le déplacement au Cercle, les rendez-vous programmés face à Courtrai (30 octobre), au FC Bruges (7 novembre) et sans doute face à Eupen (20 novembre), mais aussi les deux matches que le Maroc doit disputer au Soudan (11 novembre) et face à la Guinée (14 novembre) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde.