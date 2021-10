Ligue des champions: Cristiano Ronaldo offre un succès inespéré à Manchester United, Chelsea s’impose mais perd Lukaku sur blessure (vidéos)

Avec la victoire du Bayern Munich à Benfica, 0-4, les Bavarois sont en tête avec 9 points, devant leur adversaire du jour, Benfica, qui en compte 4. Le FC Barcelone est 3e avec 3 points et le Dynamo Kiev est à la traîne, 4e avec 1 point.

Dans le groupe F, Manchester United et l’Atalanta ont fait le spectacle dans un match qui a abouti à la victoire des Red Devils. Les Italiens ont pris le contrôle de la rencontre en première mi-temps avec des buts de Pasalic (0-1, 15e) et Demiral (0-2, 29e). Manchester United ne s’est pas avoué vaincu pour autant et est revenu via Rashford (1-2, 53e) et Maguire (2-2, 75e). C’est l’inévitable Cristiano Ronaldo qui a offert les trois points à son équipe en fin de rencontre d’une reprise de la tête imparable son 137e but en 179 renconrte en Ligue des Champions (3-2, 81e).

Villarreal est venu chercher les trois points sur le terrain des Young Boys Berne avec une victoire convaincante, 1-4, dans l’autre rencontre du groupe. Pino (0-1, 6e) et Moreno (0-2, 16e) ont donné l’avantage au sous-marin jaune en première mi-temps. Elia a répondu pour les Suisses (1-2, 77e), mais Moreno (1-3, 89e) et Chukwueze (1-4, 90e+2) ont confirmé la victoire espagnole.

Le classement du groupe F est indécis : Manchester United prend la tête avec 6 points, suivi par l’Atalanta et Villarreal qui comptent 4 points chacun. Les Young Boys, tombeurs des Mancuniens lors de la 1re journée, sont 4e avec 3 points.

Dans le groupe H, la Juventus a attendu les dernières minutes pour arracher la victoire au Zenit, 0-1, sur un but de Kulusevski (86e).